Остапенко проиграла Гавриловой, Цибулкова победила Никулеску на турнире в Ухане

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 10-м номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Дарьи 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий круг Гаврилова поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция) — Барбора Стрыцова (Чехия).

Ухань. Женщины. Первый круг

Доминика Цибулкова (Словакия) — Моника Никулеску (Румыния, LL) — 6:4, 6:3.