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Остапенко проиграла Гавриловой, Цибулкова победила Никулеску на турнире в Ухане

Остапенко проиграла Гавриловой, Цибулкова победила Никулеску на турнире в Ухане
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 10-м номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету Дарьи 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий круг Гаврилова поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция) — Барбора Стрыцова (Чехия).

Ухань. Женщины. Первый круг
Доминика Цибулкова (Словакия) — Моника Никулеску (Румыния, LL) — 6:4, 6:3.

24 сентября 2018 года, понедельник. 09:00 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
Дарья Гаврилова
Австралия
6:2
6:4
 
Елена Остапенко
Елена Остапенко
Латвия
24 сентября 2018 года, понедельник. 07:30 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Моника Никулеску
Моника Никулеску
Румыния
4:6
3:6
 
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулкова
Словакия
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