Федерер: было здорово увидеть лидерские качества Джоковича

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал игру на выставочном турнире Кубок Лэйвера. Сборная Европы, капитаном которой был Федерер, переиграла сборную Мира со счётом 13:8. Во время турнира Федерер сыграл в паре с сербом Новаком Джоковичем.

«Я получил удовольствие от времени, которое мы провели вместе с Новаком. Я говорил, что сначала у нас была довольно жёсткая конкуренция. Но я всегда знал, что мы относимся друг к другу уважительно.

Тем не менее испытываешь необычные чувства, когда Новак поддерживает тебя и болеет с трибун. Здорово было увидеть Джоковича в роли лидера.

Конечно, это не значит, что теперь наша конкуренция окончена. Я надеюсь, что мы ещё сыграем друг с другом множество матчей. Но было очень приятно оказаться в одной команде», — цитирует Федерера пресс-служба турнира.