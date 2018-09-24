Гаспарян победила Шарипову и сыграет с Марией на турнире в Ташкенте

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан). На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Маргарита дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян поспорит с представительницей Германии Татьяной Марией, посеянной под пятым номером.

Ташкент. Женщины. Первый круг

Фиона Ферро (Франция) — Яна Фетт (Хорватия) — 1:6, 7:6 (7:4) 6:1.

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.