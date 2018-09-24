А. Зверев: после победы над Андерсоном хотел лишь, чтобы меня не раздавили!

Немецкий теннисист Александр Зверев, принёсший победу сборной Европы над сборной Мира в выставочном турнире Кубок Лэйвера (13:8), поделился эмоциями. Зверев в заключительном матче турнира победил представителя ЮАР Кевина Андерсона (6:7 (3:7), 7:5, 10:7).

«Всё было здорово до тех пор, пока не меня не навалились мои партнёры по команде. В итоге на мне было 600 кг веса! Я орал им, чтобы они слезли с меня.

Конечно, я остался доволен. Испытал невероятные чувства. Мы действительно получили удовольствие от совместной игры, было весело», — цитирует Зверева пресс-служба Кубка Лэйвера.

В составе сборной Европы на Кубке Лэйвера—2018 на корт выходили Григор Димитров, Кайл Эдмунд, Давид Гоффен, Роджер Федерер, Новак Джокович и Зверев.



В 2017 году сборная Европы победила соперника со счётом 15-9.