Потапова одержала волевую победу над Фёгель на старте турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель, посеянную под четвёртым номером, со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Потапова поспорит с победительницей поединка Ольга Данилович (Сербия) — Анна Калинская (Россия, WC).

Турнир в Ташкенте с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября.