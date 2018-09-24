16 эйсов не спасли Смычека от поражения в матче с Соузой на турнире в Чэнду

Португальский теннисист Жоау Соуза, посеянный на турнире в Чэнду (Китай) под седьмым номером, пробился во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя США Тима Смычека со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (7:9), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 51 минуту.

Жоау 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 21 брейк-пойнта. На счету его соперника 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Соуза поспорит с победителем поединка Раду Албот (Молдавия) — Вашек Поспишил (Канада).

Турнир в Чэнду с призовым фондом $1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.