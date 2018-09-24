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Соперницей Гавриловой во втором круге турнира в Ухане будет Стрыцова

Соперницей Гавриловой во втором круге турнира в Ухане будет Стрыцова
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла во второй круг турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Барбора совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Стрыцова поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, которая победила Елену Остапенко (10) из Латвии со счётом 6:2, 6:4.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

24 сентября 2018 года, понедельник. 09:00 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
Ализе Корне
Франция
3:6
2:6
 
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
Чехия
Остапенко проиграла Гавриловой, Цибулкова победила Никулеску на турнире в Ухане
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