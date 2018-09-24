Соперницей Гавриловой во втором круге турнира в Ухане будет Стрыцова

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла во второй круг турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Барбора совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Стрыцова поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, которая победила Елену Остапенко (10) из Латвии со счётом 6:2, 6:4.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.