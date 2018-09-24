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Троицки и Эрбер вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне

Троицки и Эрбер вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне
Теннис / ATP

Сербский теннисист Виктор Троицки вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай). Его соперник по матчу стартового раунда — представитель Испании Гильермо Гарсия-Лопес — отказался от продолжения борьбы при счёте 3:5 в первой партии. Теннисисты провели на корте 50 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований уроженец Белграда поспорит с победителем поединка Андреас Сеппи (Италия, 8) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Шэньчжэнь. Мужчины. Первый круг
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:3.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

24 сентября 2018 года, понедельник. 11:10 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Гильермо Гарсия-Лопес
Гильермо Гарсия-Лопес
Испания
Rt
3:5
 
 
Виктор Троицки
Виктор Троицки
Сербия
24 сентября 2018 года, понедельник. 11:15 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
Душан Лайович
Сербия
4:6
3:6
 
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
Франция
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