Троицки и Эрбер вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне

Сербский теннисист Виктор Троицки вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай). Его соперник по матчу стартового раунда — представитель Испании Гильермо Гарсия-Лопес — отказался от продолжения борьбы при счёте 3:5 в первой партии. Теннисисты провели на корте 50 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований уроженец Белграда поспорит с победителем поединка Андреас Сеппи (Италия, 8) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Шэньчжэнь. Мужчины. Первый круг

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:3.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.