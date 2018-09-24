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10 эйсов помогли Барти победить Конту в первом круге турнира в Ухане

10 эйсов помогли Барти победить Конту в первом круге турнира в Ухане
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 16-м номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Эшли 10 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Барти поспорит с китаянкой Чжэн Сайсай, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия, обыгравшая в финале Барти.

24 сентября 2018 года, понедельник. 11:00 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
Йоханна Конта
Великобритания
5:7
4:6
 
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
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