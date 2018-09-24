Победы Федерера и А. Зверева — в видеообзоре матчей третьего дня Кубка Лэйвера

В Чикаго (США) завершился второй розыгрыш Кубка Лэйвера. Сборная Европы обыграла команду мира со счётом 13-8.

В заключительный день соревнований швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл представителя США Джона Иснера со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), [10:7].

В парной встрече Роджер Федерер и немец Александр Зверев уступили американцам Джону Иснеру и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [9:11].

Итоговую победу сборной Европы принёс Александр Зверев, обыгравший представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:7 (3:7), 7:5, [10:7].

Видеообзор заключительного игрового дня Кубка Лэйвера доступен на «Чемпионате».

В 2017 году сборная Европы в дебютном розыгрыше Кубка Лэйвера победила команду мира со счётом 15-9.