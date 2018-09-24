Победа Гавриловой и поражение Стивенс — в обзоре игр 1-го круга турнира в Ухане

Американская теннисистка Слоан Стивенс, занимающая девятую строчку в рейтинге WTA, не смогла выйти во второй круг турнира категории Premier в Ухане (Китай). Победительница Открытого чемпионата США 2017 года уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на турнире под 10-м номером, на старте соревнований в двух партиях проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счётом 2:6, 4:6.

Видеообзор матчей первого круга турнира в Ухане доступен на «Чемпионате».

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.