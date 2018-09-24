Мугуруса: думаю, моя игра никуда не делась

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 14-м номером, поделилась впечатлениями от победы в первом круге над представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:0.

«Думаю, я провела хороший матч. Я действовала интенсивно и сохраняла концентрацию в каждом розыгрыше. Элисон — очень талантливая теннисистка.



Я рада, что смогла одержать победу. Помню наш матч на Уимблдоне. Мне тогда пришлось нелегко. Условия были непростыми для меня. Приятно сразиться с соперницей, которая тебя победила ранее, и обыграть её. Значит, что-то ты сделала лучше, чем в прошлый раз.

Думаю, моя игра никуда не делась. Я много тренируюсь и во время матчей чувствую, что мой уровень остался прежним. Мне нужно провести больше матчей подряд, чтобы всё сложилось воедино. На предыдущих турнирах мне это не удавалось. Но, думаю, я играю достаточно хорошо.



Когда ты побеждаешь на крупнейших турнирах и ставишь перед собой большие цели, то приходится нелегко, когда не достигаешь их, хотя упорно трудишься. Но всегда добиваться успеха не получается. Это долгий процесс. Ты не можешь стабильно выступать здорово. Иногда нужно всё начинать с нуля, с основ и не ожидать слишком многого", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

Следующей соперницей Гарбинье будет швейцарка Виктория Голубич.