Чорич стартует на турнире в Шэньчжэне матчем с Норри

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай). На старте соревнований он в двух партиях обыграл представителя Китая У Ди, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Кэмерон 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне Норри поспорит с хорватом Борной Чоричем, посеянным под третьим номером.

Шэньчжэнь. Мужчины. Первый круг

Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Денис Кудла (США) — 6:1, 6:3.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября.