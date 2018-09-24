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Чорич стартует на турнире в Шэньчжэне матчем с Норри

Чорич стартует на турнире в Шэньчжэне матчем с Норри
Теннис / ATP

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай). На старте соревнований он в двух партиях обыграл представителя Китая У Ди, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Кэмерон 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне Норри поспорит с хорватом Борной Чоричем, посеянным под третьим номером.

Шэньчжэнь. Мужчины. Первый круг
Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Денис Кудла (США) — 6:1, 6:3.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября.

24 сентября 2018 года, понедельник. 12:35 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
У Ди
У Ди
287
Китай
2:6
2:6
 
Кэмерон Норри
Кэмерон Норри
73
Великобритания
24 сентября 2018 года, понедельник. 12:40 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Йосихито Нисиока
Йосихито Нисиока
171
Япония
6:1
6:3
 
Денис Кудла
Денис Кудла
65
США
Троицки и Эрбер вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне
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