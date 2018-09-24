Гарсия: не могу назвать великолепными свои результаты в этом сезоне

Действующая победительница турнира в Ухане французская теннисистка Каролин Гарсия оценила своё выступление в нынешнем сезоне.



«В этом году я выступаю достаточно уверенно, но не могу назвать свои результаты великолепными. В чемпионской гонке я иду 17-й. Наверное, это и есть моя позиция по нынешнему сезону. Могу ли я играть лучше? Да. Но это долгое путешествие и важно идти своим путём», — приводит слова Гарсии официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Ухане 24-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале Гарсия одолела австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.