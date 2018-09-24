Кирьос: Кубок Лэйвера – отличный турнир, ведь наша задача — развлекать

Австралийский теннисист Ник Кирьос остался доволен игрой на выставочном турнире Кубок Лэйвера. Кирьос выступил в составе сборной Мира, которая уступила сборной Европы со счётом 8:13. Австралиец отметил позитивную атмосферу на турнире.

«Сразу после окончания турнира в прошлом году я хотел сыграть и в этом, ждал очередной розыгрыш Кубка Лэйвера. Здесь мы выстраиваем друг с другом хорошие взаимоотношения, которые останутся на всю жизнь.

Сама концепция турнира просто отличная! Думаю, что такие соревнования способствуют развитию тенниса. В конце концов, наша задача – развлекать людей. Знаю, что этот турнир смотрели во всём мире, думаю, он получился успешным», — цитирует Кирьоса пресс-служба Кубка Лэйвера.