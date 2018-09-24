Вандевей снялась по ходу матча с Векич в первом круге турнира в Ухане

Хорватская теннисистка Донна Векич пробилась во второй круг турнира в Ухане (Китай). Её соперница по матчу стартового раунда — представительница США Коко Вандевей — отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:6, 6:3, 1:2 из-за повреждения голеностопа правой ноги. Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты.

Донна совершила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Векич поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.