Гаспарян и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте в парном разряде

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова пробились в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли россиянку Анну Калинскую и представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову (WC) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Маргарита и Анастасия ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Гаспарян и Потапова поспорят с победительницами матча Алекса Гуарачи (Чили)/Дезире Кравчик (США, 3) — Моник Адамчак (Австралия)/Джессика Мур (Австралия).