Андерсон: в Чикаго – лучшие фанаты в мире, рад, что участвовал в Кубке Лэйвера

Представитель ЮАР теннисист Кевин Андерсон высоко отозвался о выставочном турнире Кубок Лэйвера. Андерсон вошёл в состав сборной Мира, которая уступила сборной Европы со счётом 8:13.

«Когда я узнал, что турнир состоится в Чикаго, был очень рад. Играть здесь, когда тебя поддерживают лучшие фанаты в мире, просто невероятно. Для меня, как для теннисиста, участие в Кубке Лэйвера стало важным событием.

Пусть эта неделя в плане результатов сложилась неудачно, всё равно я остался доволен», — приводит слова Андерсона пресс-служба турнира.

В Чикаго (США) Кевин Андерсон учился в университете и встретил свою будущую супругу. В этом городе у Андерсона живут родственники. Сам теннисист рассказывал, что перед стартом турнира проводил время за своими племянниками.