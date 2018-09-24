20 эйсов не спасли Клана от поражения в поединке с Томичем в Чэнду

Австралийский теннисист Бернард Томич, пробившийся в основную сетку турнира в Чэнду (Китай) через квалификацию, вышел во второй круг. На старте соревнований он в трёх партиях обыграл представителя США Брэдли Клана со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

Бернард 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Томич поспорит с победителем матча Гаэль Мофис (Франция, 5) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q).

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.