Халеп перед стартовым матчем на турнире в Ухане травмировала спину

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп накануне поединка второго круга на турнире в Ухане (Китай) повредила спину во время тренировки с Петрой Квитовой из Чехии.

«Я не знаю, почему так произошло. Последние сутки были очень трудными, но надеюсь, что завтра я буду готова сыграть», — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.

Халеп проведёт стартовый матч в Ухане с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой. Встреча пройдёт 25 сентября. Если победительница «Ролан Гаррос» 2018 года одолеет соперницу, то за выход в четвертьфинал поборется либо с китаянкой Сиюй Ван, либо с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей соревнований является француженка Каролин Гарсия.