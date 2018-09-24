Шуай обыграла Херцог и вышла в третий круг турнира в Ухане

Китайская теннисистка Чжан Шуай успешно преодолела второй раунд соревнований в Ухане, победив в двух партиях словенку Полону Херцог — 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Шуай ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16 возможных. На счету её соперницы 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований 29-летняя китаянка поспорит либо с Донной Векич из Хорватии, либо с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Турнир в Ухане с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Его действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она обыграла австралийку Эшли Барти.