Федерер — Южному: респект, Михаил. Замечательная карьера

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал завершение карьеры 36-летним россиянином Михаилом Южным.

«Респект, Михаил. Замечательная карьера», — написал Федерер в своём «твиттере».

Южный объявил о завершении карьеры на турнире St. Petersburg Open, который закончился 23 сентября. Победитель 19 турниров ATP дошёл до второго круга соревнований в Санкт-Петербурге, уступив в трёх сетах испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. На торжественной церемонии проводов Южного из тенниса 36-летний спортсмен зачитал зрителям стихи собственного сочинения.

За свою карьеру Южный одержал 499 побед. В 2006 и 2010 годах он становился полуфиналистом US Open в одиночном разряде. Кроме того, 13 сезонов подряд Михаил заканчивал год в топ-50 мирового рейтинга (2002—2014).

Ушёл из тенниса красиво. Михаил Южный завершил карьеру Показав отличный теннис, двукратный обладатель Кубка Дэвиса попрощался с болельщиками в Санкт-Петербурге.

Южный зачитал зрителям в Санкт-Петербурге ещё одни собственные стихи