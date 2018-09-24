Серена Уильямс упрекнула своего тренера Муратоглу во лжи

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что её тренер Патрик Муратоглу не давал ей никаких подсказок во время скандального финала US Open-2018, в котором 36-летняя теннисистка проиграла японке Наоми Осаке.

После окончания Открытого чемпионата США Муратоглу признался, что с трибуны подсказывал Уильямс. За это она была наказана предупреждением, которое положило начало скандалу между американкой и арбитром поединка Карлосом Рамосом. Во втором сете при счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление рефери. Вскоре Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов.

«Я не понимаю, о чём он говорит. Я у него спрашивала: никаких подсказок не было. У нас нет и никогда не было никаких сигналов. Он говорит, что жестикулировал, давал мне указания. Зачем он это делает? В этом нет никакого смысла», — заявила Уильямс в интервью The Project.

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Тренер С. Уильямс признался, что подсказывал ей в финальном матче US Open