94-летний теннисист из Украины — старейший участник официальных турниров ITF

Самым возрастным участником турнира Международной федерации тенниса (ITF) среди ветеранов является украинец Леонид Станиславский, который вышел на корт в 94-летнем возрасте.

Станиславский продолжает ездить на международные турниры в США, Великобританию, Хорватию и Австрию. Год назад он был внесён в Книгу рекордов Украины как самый возрастной действующий теннисист-любитель не только на Украине, но и в Европе.

В прошлом Станиславский лично встречался со многими известными спортсменами, такими как Андрей Медведев, Александр Недовесов, Мансур Бехрами, Элина Свитолина.

На сайте ITF 94-летний спортсмен находится на 112-м месте в мире в категории старше 85 лет в одиночном разряде, также он занимает 30-е место в парном рейтинге.