Финальный матч Кубка Дэвиса Франции с Хорватией пройдёт на грунте

Стало известно покрытие кортов, на котором сборная Франции по теннису примет команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса 2018 года.
Матчи пройдут с 23 по 25 ноября на грунте, который будет уложен на арене «Пьер Моруа» в Лилле, информирует официальный сайт турнира.
В полуфинале Хорватия благодаря решающей победе Борны Чорича над Фрэнсисом Тиафо переиграла США со счётом 3-2. Франция на этой стадии встречалась с Испанией и в отсутствие травмированного Рафаэля Надаля всухую обыграла соперников — 3:0.
Напомним, сборная России в матче плей-аут первой региональной группы Кубка Дэвиса выиграла у команды Беларуси — 3-2. Исход противостояния решил Даниил Медведев, который со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 взял верх над Егором Герасимовым.
Сборная Хорватии поднялась на 2-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса, Россия — 23-я
Позора избежали! Хачанов и Медведев сохранили для России прописку в Кубке Дэвиса
В матче за выживание в группе I КД россияне проиграли пару, но затем Хачанов и Медведев одержали победы. Прописка на 2019 год сохранена.