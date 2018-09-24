Цонга, вернувшийся на корт после семимесячного перерыва, снова получил травму

Француз Жо-Вильфрид Цонга, который на прошлой неделе в Метце (Франция) провёл первый матч за семь месяцев, отказался от участия в соревнованиях категории «челленджер» в Орлеане. Игры пройдут на харде с 24 по 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба турнира, 33-летний теннисист принял такое решение из-за травмы мышц живота.

Напомним, бывшая пятая ракетка мира получил повреждение в феврале во время полуфинального поединка в Монпелье с соотечественником — Люка Пуи, неудачно развернувшись на корте. Сроки восстановления Цонги постоянно откладывались: изначально он планировал вернуться к Открытому чемпионату Франции, потом перенёс возможное возвращение на Уимблдон, но и в Лондоне ему сыграть не удалось.