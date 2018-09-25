Вавринка получил «уайлд-кард» на турнир в Шанхае

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка получил «уайлд-кард» в основную сетку соревнований от организаторов «Мастерса» в Шанхае.

Турнир категории ATP-1000 с призовым фондом более $ 8 млн пройдёт на харде с 7 по 14 октября. Действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, который в прошлогоднем финале обыграл испанца Рафаэля Надаля. Для Вавринки лучшими результатами в Шанхае стали выходы в 1/4 финала в 2013 и 2015 годах.

Последним турниром, в котором 33-летний спортсмен принял участие, был St. Petersburg Open. В Санкт-Петербурге швейцарец дошёл до полуфинала, где проиграл Мартину Клижану из Словакии.

Вавринка является победителем 16 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе он выиграл три турнира «Большого шлема»: Australian Open в 2014 году, «Ролан Гаррос» — в 2015 и US Open — в 2016.