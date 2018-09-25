Хибино: я вновь последней попала в основу турнира в Ташкенте, это хороший знак

Японка Нао Хибино поделилась впечатлениями от победы над канадкой Эжени Бушар в первом круге турнира в Ташкенте (Узекистан) со счётом 6:3, 6:3.

«Это была наша третья встреча с Бушар в этом году, и я одержала три победы. Я приехала сюда пораньше, в среду, так что у меня было много времени на подготовку. Я с нетерпением ждала матча и чувствовала, что могу победить, так как Ташкент — счастливое место для меня.

В 2015 году я выиграла этот турнир, последней попав в основную сетку. В этом году случилось то же самое. Думаю, это хороший знак", — приводит слова Хибино официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Хибино поспорит с представительницей Словакии Анной Шмидловой.