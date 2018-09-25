Иснер: может быть, через 20 лет увидите меня в WTA-туре

Американец Джон Иснер поделился эмоциями от рождения дочери и признался, что не будет заставлять её заниматься теннисом.

«Думаю, дочь будет заниматься разными видами спорта. Посмотрим, какой из них она выберет. Я заставлять её не буду. Если она решит играть в теннис, то я буду её подбадривать. Может быть, вы увидите меня в WTA-туре через 20 лет.

Бессонные ночи? Пока что я свеж и полон сил. Но спросите через неделю. Ответ будет другим", — приводит слова Иснера Tennis World USA.

На US Open-2018 Иснер дошёл до четвертьфинала, где в четырёх сетах уступил будущему финалисту турнира — аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро. В рейтинге ATP американец занимает 10-ю строчку.

За свою карьеру Джон выиграл 14 турниров ATP в одиночном разряде.