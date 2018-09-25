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Бемельманс вышел во второй круг турнира в Чэнду на отказе М. Зверева

Бемельманс вышел во второй круг турнира в Чэнду на отказе М. Зверева
Теннис / ATP

Бельгийский теннисист Рубен Бемельманс вышел во второй раунд соревнований в Чэнду благодаря травме немца Миши Зверева. 31-летний Зверев отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:2.

Продолжительность встречи составила 48 минут. На счету Бемельманса 1 подача навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок бельгиец не допустил. Его соперник отметился 3 эйсами и 3 двойными ошибками. Зверев не сумел реализовать ни одного бейк-пойнта из двух имевшихся.

Следующим соперником Бемельманса станет первая ракетка соревнований из Италии Фабио Фоньини.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

25 сентября 2018 года, вторник. 08:00 МСК
Чэнду. 1-й круг
Миша Зверев
Миша Зверев
69
Германия
 
 
 
Рубен Бемельманс
Рубен Бемельманс
114
Бельгия
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