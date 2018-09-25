Бемельманс вышел во второй круг турнира в Чэнду на отказе М. Зверева

Бельгийский теннисист Рубен Бемельманс вышел во второй раунд соревнований в Чэнду благодаря травме немца Миши Зверева. 31-летний Зверев отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:2.



Продолжительность встречи составила 48 минут. На счету Бемельманса 1 подача навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок бельгиец не допустил. Его соперник отметился 3 эйсами и 3 двойными ошибками. Зверев не сумел реализовать ни одного бейк-пойнта из двух имевшихся.



Следующим соперником Бемельманса станет первая ракетка соревнований из Италии Фабио Фоньини.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.