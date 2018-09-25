Маррей: возможно, пропущу часть грунтового сезона в 2019 году

Двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей планирует предоставить себе отдых во время грунтового сезона 2019 года.



«Возможно, во время грунтовых турниров в следующем сезоне я уменьшу нагрузку и буду играть меньше турниров. Да, я никогда не поступал таким образом ранее, но это то, что от меня требуют реалии. Я должен буду предоставить отдых своему телу в угоду более качественной игре на других отрезках сезона», – цитирует Маррея Sky Sports.



31-летний теннисист долгое время восстанавливался от травмы тазобедренного сустава и провёл в текущем сезоне девять матчей, в пяти из которых добыл победу. В данный момент Энди занимает 308-е место в рейтинге АТР.



Ранее Маррей заявил, что досрочно закончит текущий сезон после турниров в Шэньчжэне и Пекине.

Маррей: пожалуй, в физическом плане я готов на 85-90%