Калинская проиграла Данилович, Лапко победила Йовановски на турнире в Ташкенте

Российская теннисистка Анна Калинская, получившая «уйалд-кард» от организаторов турнира в Ташкенте (Узбекистан), не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Анна 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Данилович поспорит с россиянкой Анастасией Потаповой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Вера Лапко из Беларуси, посеянная под вторым номером, обыграла сербку Бояну Йовановски со счётом 6:1, 6:3 и сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Ивана Йорович (Сербия, Q).