Александрова в двух сетах проиграла Йорович на старте турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан). На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Сербии Иване Йорович, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Екатерина 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Йорович поспорит с Верой Лапко из Беларуси, посеянной по вторым номером.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.