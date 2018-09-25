Фритц в трёх сетах обыграл 440-ю ракетку мира на старте турнира в Чэнду

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел во второй круг соревнований в Чэнду, в трёх партиях взяв верх над представителем Китайского Тайбэя Чун Син Ценом – 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 52 минуты.



Фритц 10 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



За выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Фритц поспорит с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) – Теннис Сандгрен (США, 8).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.