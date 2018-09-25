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Павлюченкова победила Бертенс и сыграет с Квитовой на турнире в Ухане

Павлюченкова победила Бертенс и сыграет с Квитовой на турнире в Ухане
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс, посеянную под 12-м номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Уроженка Самары трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Павлюченкова поспорит с чешкой Петрой Квитовой, получившей пятый номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

25 сентября 2018 года, вторник. 11:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
Кики Бертенс
11
Нидерланды
4:6
2:6
 
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
Россия
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