Возняцки: Пуиг играет агрессивно, мне нужно быть готовой к этому матчу

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под вторым номером, прокомментировала победу над представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:1.

«Думаю, я сыграла хорошо. Я ощущала некоторую скованность, но мне противостояла сильная соперница. У неё мощные удары, она старается менять темп игры. В целом Ребекка демонстрировала отличный теннис», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

«Моника — непростая соперница, которая играет агрессивно. Мне нужно быть готовой к этому матчу», — сказала датчанка.