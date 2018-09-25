Ван Цян обыграла Кар. Плишкову и встретится с Гавриловой на турнире в Ухане

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под восьмым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Каролина дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Ван Цян поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая победила чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.