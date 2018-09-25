Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Ван Цян обыграла Кар. Плишкову и встретится с Гавриловой на турнире в Ухане

Ван Цян обыграла Кар. Плишкову и встретится с Гавриловой на турнире в Ухане
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под восьмым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Каролина дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Ван Цян поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой, которая победила чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

25 сентября 2018 года, вторник. 10:30 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
7
Чехия
1:6
6:3
3:6
Ван Цян
Ван Цян
Китай
25 сентября 2018 года, вторник. 10:50 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
25
Чехия
2:6
6:7
 
Дарья Гаврилова
Дарья Гаврилова
Австралия
Кар. Плишкова: матч с Осакой был лучшим в моей жизни в плане подачи
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент