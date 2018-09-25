Соперницей Родиной во втором круге турнира в Ташкенте будет Бартель

Немецкая теннисистка Мона Бартель пробилась во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан), в трёх партиях обыграв представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Бартель 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Бартель поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, посеянной под седьмым номером.

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.