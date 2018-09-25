Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте в паре, Блинкова выбыла

Российская теннисистка Вера Звонарёва и украинка Катерина Козлова пробились в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде, в двух партиях обыграв представительницу Узбекистана Акгуль Аманмурадову и канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Вера и Катерина трижды подали навылет и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Звонарёва и Козлова поспорят с японкой Нао Хибино и Оксаной Калашниковой (2) из Грузии.

Россиянка Анна Блинкова и венгерка Фанни Штолляр проиграли румынкам Ирине Бегу и Иоане-Ралуке Олару (1) со счётом 6:7 (1:7), 4:6.