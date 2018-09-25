Кис: колено беспокоило меня ещё вчера и утром лучше не стало

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала своё решение сняться по ходу матча с немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Ухане (Китай) при счёте 0:6, 1:4 из-за травмы колена.



«Колено беспокоило меня ещё вчера. Мне наложили тейп, но утром лучше не стало. Я надеялась, что тейп сможет помочь сегодня, но опять ничего не вышло. Когда ты играешь с такой соперницей, как Анжелика, которая вынуждает тебя много двигаться, нужно хорошо себя чувствовать. У меня всё было не так», — приводит слова Кис официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Кербер поспорит с австралийкой Эшли Барти.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия.