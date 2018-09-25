Монфис уступил 19-летнему Харрису на старте турнира в Чэнду

Французский теннисист Гаэль Монфис (5) завершил свои выступления на соревнованиях в Чэнду, в трёх партиях матча первого круга уступив представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису – 6:3, 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 30 минут.



Победитель встречи 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Монфиса 5 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 3 из 3.



Следующим соперником 19-летнего Ллойда Джорджа Харриса станет представитель Австралии Бернард Томич.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

