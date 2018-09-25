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Кукушкин обыграл Сандгрена в первом раунде турнира в Чэнду

Кукушкин обыграл Сандгрена в первом раунде турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин успешно стартовал на соревнованиях в Чэнду, в двух партиях матча первого круга обыграв восьмого сеяного из США Тенниса Сандгрена – 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.

Победитель встречи реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Подачами навылет и двойными ошибками Кукушкин не отметился. На счету Сандгрена 8 эйсов, 3 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 1 из 1.

Следующим соперником теннисиста из Казахстана станет представитель США Тейлор Фритц.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше он не участвует из-за травмы.

25 сентября 2018 года, вторник. 13:00 МСК
Чэнду. 1-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
87
Казахстан
6:4
6:3
 
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
55
США
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