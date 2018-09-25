Шаповалов обыграл Ивашку на старте турнира в Шэньчжэне

Канадский теннисист Денис Шаповалов, вышел во второй круг соревнований в Шэньчжэне в трёх партиях обыграв представителя Беларуси Илью Ивашко – 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.



Шаповалов 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



За выход в четвертьфинал соревнований Шаповалов поспорит с японским теннисистом Йосихито Нисиокой.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.