Маррей: в теннисе проделывается фантастическая работа по уравниванию призовых

Британец Энди Маррей в очередной раз высказался на тему равенства призовых в женском и мужском теннисе.



«По сравнению с другими видами спорта, особенно если говорить о глобальных, теннис проделывает фантастическую работу с точки зрения равенства призовых. Особенно это заметно на крупных турнирах.



Равенства на абсолютно всех соревнованиях нет, но к этому очень тяжело прийти, когда женским и мужским теннисом управляют две разные организации. Иногда мне кажется, что это негативно сказывается на духе соревнований», – цитирует Маррея Sky Sports.



Вопрос о равенстве призовых в теннисе и дискриминации в целом в очередной раз был поднят после женского финала Открытого чемпионата США, когда Серена Уильямс обвинила судью на вышке Карлоса Рамоса в сексизме.

Дель Потро: девушки заслуживают уважения и равенства призовых