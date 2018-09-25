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Маррей: в теннисе проделывается фантастическая работа по уравниванию призовых

Маррей: в теннисе проделывается фантастическая работа по уравниванию призовых
Теннис / ATP

Британец Энди Маррей в очередной раз высказался на тему равенства призовых в женском и мужском теннисе.

«По сравнению с другими видами спорта, особенно если говорить о глобальных, теннис проделывает фантастическую работу с точки зрения равенства призовых. Особенно это заметно на крупных турнирах.

Равенства на абсолютно всех соревнованиях нет, но к этому очень тяжело прийти, когда женским и мужским теннисом управляют две разные организации. Иногда мне кажется, что это негативно сказывается на духе соревнований», – цитирует Маррея Sky Sports.

Вопрос о равенстве призовых в теннисе и дискриминации в целом в очередной раз был поднят после женского финала Открытого чемпионата США, когда Серена Уильямс обвинила судью на вышке Карлоса Рамоса в сексизме.

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