Осака и Нисикори сыграют на турнире в Брисбене

Действующая победительница Открытого чемпионата США японская теннисистка Наоми Осака подтвердила своё участие в турнире в Брисбене, который пройдёт с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года.

«Я очень рада, что начну сезон в Брисбене. Я уже выступала там раньше и у меня остались прекрасные воспоминания о городе и турнире. После победы на US Open я получила много сообщений из Австралии, так что выступление на арене Патрика Рафтера будет особенным для меня», — цитирует Осаку официальный сайт тура.

«Мы очень рады, что Наоми после своего прорыва на турнире „Большого шлема“ вернётся в Брисбен. Своей игрой в финале US Open она завоевала сердца многих болельщиков. Мы знаем, что на нашем турнире она также продемонстрирует невероятную игру», — сказал директор соревнований Кэмерон Пирсон.



Своё участие в мужском турнире в Брисбене подтвердил японец Кей Нисикори.