Халеп: я очень хочу вновь завершить год на первой строчке

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп, включённая в состав участниц турнира «ВТБ Кубок Кремля», рассказала о своём настрое сохранить за собой лидерство в рейтинге. Московский турнир пройдёт с13 по 21 октября 2018 года.

«Моя мотивация никуда не делась. Я очень хочу вновь завершить год на первой строчке рейтинга. У меня есть шанс, но его нужно использовать», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA-тура.



Симона в 2013 году стала победительницей Кубка Кремля. В финале она одолела представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

В 2018 года Симона выиграла турниры в Шэньчжэне и Монреале, а также «Ролан Гаррос». Действуюшей победительницей Кубка Кремля является немка Юлия Гёргес.