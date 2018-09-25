Макарова и Градецка пробились во второй круг турнира в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Ухане (Китай) в парном разряде под восьмым номером, вышли во второй круг. На старте соревнований они обыграли китаянок Цзян Синьюй и Ван Цян (WC) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, [11:9]. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.



Екатерина и Люция 4 раза подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Макарова и Градецка поспорят с россиянкой Анастасией Павлюченковой и Анастасией Севастовой из Латвии.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября.