Де Минор менее чем за час разгромил Сугиту, выиграв второй сет со счётом 6:0

Австралиец Алекс де Минор, посеянный на турнире в Шэньчжэне (Китай) под седьмым номером, вышел во второй круг соревнований, обыграв в двух партиях Юити Сугиту из Японии со счётом 6:3, 6:0.

Теннисисты провели на корте 58 минут. В активе де Минора 2 эйса и 2 реализованных брейка из 3, также он допустил 1 двойную ошибку. Его оппонент ни разу не подал навылет, совершил 2 ошибки на подаче и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований де Минор поборется с американцем Маккензи Макдональдом, который преодолел первый круг на отказе Лукаша Лацко из Словакии.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.