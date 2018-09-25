Маррей благодаря отказу Чжичженя пробился во второй круг турнира в Шэньчжэне

Британец Энди Маррей успешно преодолел барьер первого раунда соревнований в Шэньчжэне на отказе китайского теннисиста Чжана Чжичжэня. Оба спортсмена получили «уайлд-кард» от организаторов.

Чжичжэнь решил сняться в третьем сете, уступая со счётом 2:4. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. За это время бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Его соперник выполнил 9 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10.

За выход в 1/4 финала Маррей поборется с действующим победителем турнира бельгийцем Давидом Гоффеном, который в этом году получил первый номер посева. Соревнования в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершатся 30 сентября.