Квитова: нельзя, чтобы работа судей выбивала из колеи

Чешская теннисистка Петра Квитова призналась, что была удивлена реакцией американки Серены Уильямс на замечания в свой адрес со стороны арбитра Карлоса Рамоса в финале US Open. По её мнению, если судья даёт предупреждение, то с этим остаётся только смириться.



«Не вижу разницы между отношением к мужчинам и женщинам. Иногда предупреждение – это просто предупреждение. Когда тебе дали его, ты уже ничего не можешь сделать. Я много их получала, когда была ребёнком, у меня также фиксировали нарушение за подсказку со стороны тренера, но всё в порядке. Нельзя, чтобы это выбивало из колеи», — приводит слова Квитовой CNN.

В финальном матче Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой Уильямс получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу, а затем была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. Во втором сете при счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и оскорбила арбитра, из-за чего была лишена гейма.

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